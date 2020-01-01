TYB'nin 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu
ANKARA (AA) – Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini 2019'da almaya hak kazanan isimler açıklandı.
TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Bu vesile ile 2020'nin sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, birliğimize, beraberliğimize ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesini eleştiren Arıcan, "Skandallarıyla ünlü Nobel ödül komitesi daha önceki yıllarda da farklı alanlardaki değerlendirmelerinde tarafsız olamamış, objektif kıstaslarla eseri ve yazarını ödüllendirme yerine dini, siyasi ve etnik bir amaç gözetmiştir." değerlendirmesini yaptı.
Arıcan, 1981'den bu yana gelenekselleşen TYB ödülleri ile yazarları ve eserlerini tanıtmayı, bu yöndeki çabaları desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.
Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimleri şöyle sıraladı:
"Hikaye dalında 'Herkesten Sonra Gelen' kitabıyla Emin Gürdamur, şiir dalında 'Fiten' kitabıyla Hakan Şarkdemir, romanda 'Alem-i Misal Rehberi' eseriyle Burcu Güven, denemede 'Fotoğrafname' kitabıyla Muammer Ulutürk, araştırmada 'Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs' eseriyle Murat Bardakçı, dilde 'Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri' eseriyle Ali Özgün Öztürk, hatırada 'Hadi Bana Eyvallah' eseriyle Nurettin Durman, gezide 'Üç Medeniyetin İzinde' kitabıyla Hasan Sağlam."
Arıcan, basın alanında, "Fıkra" kategorisinde Türkiye gazetesinden Halime Gürbüz, "Röportaj"da Yeni Akit gazetesinden Fatma Gülşen Koçak, "Kültür-Sanat Haberleri" dalında Anadolu Ajansı, "Dergi Yayıncılığı"nda Kayseri'de yayımlanan Şehir Kültür Sanat Dergisi, "Türk Müziği"nde TRT Radyosu'nda yayınlanan "Yadigar" programıyla Adile Kurt Karatepe, "Televizyon Programı"nda "TRT2 Edebiyat Söyleşileri", "Televizyon Belgeseli"nde "Dünyayı İyilik Kurtaracak" programıyla TRT, "Sinema" dalında "Dilsiz" filmiyle Murat Pay'ın ödüle layık görüldüğünü açıkladı.
"Üstün Hizmet Ödülleri"ni de duyuran Arıcan, Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Prof. Dr. Sami Güçlü ile Prof. Dr. Süreyya Faruki'ye ödül verileceğini bildirdi.
-
Yaşından fazla geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu
-
Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri
-
TYB'nin 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu
-
Zara'da öğrencilere yeni yıl hediyesi
-
İkinci el konutta hareket, yeni konutta 'Yap-Sat' süreci beklentisi
-
Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.