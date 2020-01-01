TYB'nin 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu

ANKARA (AA) – Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini 2019'da almaya hak kazanan isimler açıklandı.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Bu vesile ile 2020'nin sağlık, selamet, esenlik ve hayırlar getirmesini, birliğimize, beraberliğimize ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesini eleştiren Arıcan, "Skandallarıyla ünlü Nobel ödül komitesi daha önceki yıllarda da farklı alanlardaki değerlendirmelerinde tarafsız olamamış, objektif kıstaslarla eseri ve yazarını ödüllendirme yerine dini, siyasi ve etnik bir amaç gözetmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Arıcan, 1981'den bu yana gelenekselleşen TYB ödülleri ile yazarları ve eserlerini tanıtmayı, bu yöndeki çabaları desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimleri şöyle sıraladı:

"Hikaye dalında 'Herkesten Sonra Gelen' kitabıyla Emin Gürdamur, şiir dalında 'Fiten' kitabıyla Hakan Şarkdemir, romanda 'Alem-i Misal Rehberi' eseriyle Burcu Güven, denemede 'Fotoğrafname' kitabıyla Muammer Ulutürk, araştırmada 'Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs' eseriyle Murat Bardakçı, dilde 'Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri' eseriyle Ali Özgün Öztürk, hatırada 'Hadi Bana Eyvallah' eseriyle Nurettin Durman, gezide 'Üç Medeniyetin İzinde' kitabıyla Hasan Sağlam."

Arıcan, basın alanında, "Fıkra" kategorisinde Türkiye gazetesinden Halime Gürbüz, "Röportaj"da Yeni Akit gazetesinden Fatma Gülşen Koçak, "Kültür-Sanat Haberleri" dalında Anadolu Ajansı, "Dergi Yayıncılığı"nda Kayseri'de yayımlanan Şehir Kültür Sanat Dergisi, "Türk Müziği"nde TRT Radyosu'nda yayınlanan "Yadigar" programıyla Adile Kurt Karatepe, "Televizyon Programı"nda "TRT2 Edebiyat Söyleşileri", "Televizyon Belgeseli"nde "Dünyayı İyilik Kurtaracak" programıyla TRT, "Sinema" dalında "Dilsiz" filmiyle Murat Pay'ın ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

"Üstün Hizmet Ödülleri"ni de duyuran Arıcan, Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Prof. Dr. Sami Güçlü ile Prof. Dr. Süreyya Faruki'ye ödül verileceğini bildirdi.