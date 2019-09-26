TYÇP ile istihdam edilecekler kurayla belirlendi
KARAMAN (AA) – Karaman'da okullarda 9 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek 276 kişi kura yoluyla belirlendi.
İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, okullarda 9 ay boyunca hizmet alımı şeklinde istihdam edeceği 200 temizlik ve 76 güvenlik görevlisi alımı için 4 bin 491 kişi başvuruda bulundu.
Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında İl Milli Eğitim bünyesindeki merkez ve köylerdeki okullarda istihdam edilecek olan hizmetli alımı için Kazımkarabekir Spor Salonu'nda kura çekimi düzenlendi.
Kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salonda yer bulamayanlar dışarıya kurulan ses sistemi ile kurayı takip etti.
Çekilen kura sonucunda işe girenler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay süreyle görev alacak.
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