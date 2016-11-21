Üç çocuğuyla yeni yasanın çıkmasını bekliyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde üç çocuk annesi Emine Erbaş, 14 yaşında evlendiği için 10 yıl sonra sonuçlanan kamu davası sonucunda cezaevine konulan eşi, annesi ve kayınbabasının yeni yasayla birlikte hapisten çıkacağı günü bekliyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2006 yılında devlete ait kayıtlarda yaşı 14 olan Emine Erbaş, Ahmet Erbaş ile evlenerek yuva kurdu. Emine Erbaş’ın, çocuk yaşta evlendiği için eşi ve ailesi hakkında 2006 yılında açılan millet davası on yıl sonra sonuçlandı. Dava sonucunda Ahmet Erbaş’a 10 yıl 10 ay, anne Özgürlük Arslan’a (48) ve kayınbabası Ali Erbaş’a (55) sene 4 ay hapis cezası verildi.

“Gelecek iyi haberi bekliyoruz”

Evlendikten 10 sene sonradan sonuçlanan davanın arkasında Emine Erbaş’ın 4 ay önce tutuklanan Eşi Ahmet Erbaş İzmit Kandıra Kapalı İnfaz Kurumuna, annesi Serbest Arslan Denizli Açık Ceza infaz kurumuna gönderildi. İki gün öncede hakkında yakalama kararı bulunan kayınbabası Ali Erbaş ise yakalanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Davayla birlikte üç çocuğu ve iki kardeşiyle birlikte besbelli kalan Emine Erbaş, eşiyle severek evlendiğini söyleyerek, çıkacak yeni yasanın kendisini umutlandırdığını açıklama etti. Devlete her zaman güvendiklerini ifade eden Emine Erbaş, “Allah razı olsun, bizim gibi olan ailelerin durumlarını göz önünde bulundurdular. Şu Anda gelecek olan iyi haberi bekliyoruz” dedi.

“Benim eşim tecavüzcü değil”

Sabahtan Yargı Bakanının açıklamasının duyduğunu gösteren Emine Erbaş, “Bir yasa çıkacakmış. Bu yasa bizi de ilgilendiriyor. Ben bu yasanın onaylanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum” diye konuştu. Çıkarılacak olan yasanın çarpıtıldığını da dile getiren Emine Erbaş, “Bizim halimizin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben 3 çocuğum ve iki kardeşim ile besbelli kaldım. Bu hiç kimsenin umurunda yok. Benim eşim tecavüzcü filan yok. Böyle bir şey muhakkak değil. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. İnşallah hemencecik çıkarda biz de rahata kavuşuruz. Biz de babamıza, eşimize, annemize kavuşup mutlu oluruz. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.