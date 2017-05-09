Uçağın motoruna kuş çarptı

Edinilen bilgiye göre İtalya’nın Bologna şehrine gitmek üzere saat 16.15’te Atatürk Havaalanı’ndan havalanan THY’nin TK 1325 sefer sayılı Airbus A321 tipi tarifeli uçağının sağ motoruna kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Çarpmanın arkasında uçağın pilotu güvenlik önlemleri gereği kalktığı meydana dönme kararı aldı. Havaalanı Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçen pilot, dönüş için izin istedi. Alınan onayın peşinde uçak saat 17.40’ta sorunsuz olarak Atatürk Havalimanına indi.

Kuş çarpan uçak denetim için teknik hangara çekilirken, yolcular ise diğer bir uçağa alınarak Bologna’ya gitmek üzere saat 18.30’da bitmiş havalandı.

Ferhat Yasak