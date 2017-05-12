Uçak bakım alanı öğretmenleri uçuş sertifikalarını aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi arasında imzalanan “Uçuş Eğitimi Sözleşmesi” dahilinde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri ve Erzincan’da bulunan okullarda görevli uçak bakım alanında eğitim veren 62 alan öğretmeni, özel bölge yeterliliklerinin arttırılması nedeniyle tanıtım uçuşu eğitimi aldı. THK Uçuş Akademisinde düzenlenen sertifika törenine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Genel Müdürü Erdoğan Arslantaş ve eğitime katılan öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Gülay, “Mesleki ve teknik eğitim okullarında yürüttüğümüz akreditasyon çalışmalarında uluslararası tanınırlığa ilişkin en yüksek öneme haiz iki bölge olan denizcilik ve uçak bakım alanlarına öncelik vermekteyiz. Uçak bakım alanı yer alan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, SHY-147 Bilinen Mektep Statüsü Genelgesi zarfında yetki alarak ‘Bilinen Mektep Onaylama Sertifikası’ almaya yargı kazanmıştır. Uçak bakım alanı yer alan öteki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ise ‘Bilinen Okul Tasdik Sertifikası’ edinmek için tatbik işlemlerini yürütmektedirler” dedi.

Özel alan yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı uçuş eğitiminden daha sonra öğrencilerin çok daha kalıcı ve etkileyici dersler alacaklarına inandığını ifade eden Gülay, şunları söyledi:

“Aldığınız bu eğitim ile tamirinden bakımına dek data sahibi olduğunuz ve öğrencilerinize her bir parçasını anlattığınız uçağın teknik servisten piste, pistten havaya, havadan her yerde piste dönüş macerasını kanımca pilot koltuğuna oturarak yaşadınız. Bu, sizler için fazla önemli bir tecrübe. Burada esas kasıt, bu alanda eğitim görebilen öğrencilere sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlilikleri kazandırmak ve nitelikli iş elemanları yetiştirmektir.”

Lüzum katılımcıların ifadeleri, gerekse gözlemcilerin raporlarına bakıldığında projenin amacına ulaştığını memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Gülay, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisine, yöneticilerine ve uçuş öğretmenlerine teşekkür etti.

THK ve Uçuş Akademisinin çalışmaları hakkında bir sunum yapan Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi Genel Müdürü Erdoğan Arslantaş ise, “Milli Eğitim Bakanlığı ile bu etkinliği düzenleyerek öğretmenlerimize eğitim vermekten büyük sevinç duyduk. Bu eğitimlerin sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi hususunda her türlü desteği vermeye kurumumuz hazırdır. Sivil havacılık eğitiminde dünyada ilkleri başaran bir kurum olarak değerli öğretmenlerimize kapımız her zaman açıktır” diye konuştu.