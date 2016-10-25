Ana Sayfa   >   Genel   >   Uçak, hava muhalefeti nedeniyle Vana iniş yapamadı

Uçak, hava muhalefeti nedeniyle Vana iniş yapamadı

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 18.00’de kalkarak Van’a giden Anadolujet’e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı fakat hava muhalefeti sebebiyle inemeyince rotayı Diyarbakır’a çevirdi.

25 Ekim 2016 Salı, 23:35
ucak-hava-muhalefeti-nedeniyle-vana-inis-yapamadi

Benzer Konular

anadolujet-ucagi-vana-inemedi
Anadolujet uçağı Vana inemedi
-Beypazarı'nda "AA Objektifinden FETÖ'nün Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi"
Beypazarı'da “AA Objektifinden FETÖ'nün Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi”
Grip salgını turşu suyuna talebi artırdı
Grip salgını turşu suyuna talebi artırdı

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 18.00’de kalkarak Van’a giden Anadolujet’e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı fakat hava muhalefeti sebebiyle inemeyince rotayı Diyarbakır’a çevirdi. Diyarbakır havaalanınına inen uçak yolcuları indirmezken, yakıt ikmali yaptı. Uçak, yeniden Van’a dönmek için havaalanında bekliyor. 

anadolujet Ankara iniş van yapamadı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet