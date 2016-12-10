Uçaklar Vana iniş yapamadı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkarak Van’a dışarı giden Anadolujet’e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı. Ancak hava muhalefeti sebebiyle Van Ferit Melen Havaalanı üstünde birkaç tur attıktan sonradan inemeyince rotayı her yerde İstanbul’a çeviren uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inerken, yolcular ise havaalanında bekletiliyorlar.

öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak ta Van’daki hava muhalefetinden nedeniyle iniş yapamayınca Elazığ’a inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Serdar Adıyaman