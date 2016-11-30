Uçakta korku dolu dakikalar

27 Kasım’da meydana gelen olayda Air France’ın Paris-İstanbul seferini yapan Airbus 319 tipi uçağı iniş için Atatürk Havalimanı’na alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın sol kanadının üstüne ciddi şekilde yatması sebebiyle yolcular dehşet batmış anlar yaşadı. Fransız pilot, “Kuyruk türbülansı sebebiyle 3 kere ciddi yatış aldık” diye anons etti. Fransız yolcu uçağı saat 18.05’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Pilot ile kule aralarında geçen konuşmalar ise şöyle:

“Pilot: Önümüzdeki uçak tipi nedir?

Kule; Önünüzde bir Boeing 777. 7,5 eksen mesafede.

Pilot: Anlaşıldı. Kuyruk türbülansı nedeniyle 3 kez önemli yatış aldık.

Kule: Bitmiş edin.

Pilot: Kuyruk türbülansı sebebiyle ciddi yatış aldık.

Kule: Anlaşıldı. Niyetiniz nedir? Alçalmak mı istersiniz?

Pilot: Alçalabiliriz veya dakiklik düşürebiliriz, size hangisi uygunsa.

Kule: Tamamlanmış. Hangisi uyarsa. O halde süratinizi 190 Knot’a düşürün.

Pilot: Anlaşıldı hızlı olma 190 Knot olacak.”

uncer Cengiz

