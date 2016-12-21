Ücretli öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ücretli öğretmenlik yapanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda ücretli öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi semineri düzenlendi.

Seminerde, iş güvenliği uzmanı Kemal Tozkoparan tarafından katılımcılara, meslek hastalıkları sebepleri ve iş yeri temizliği, temel iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik ile iş yerinde uyulması gereken konular hakkında bilgi verildi.