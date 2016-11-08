Üçüncü askeri konvoy Silopiye sevk edildi

Ankara’dan Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesine sevk edilen tank ve zırhlı araçlar, demiryolu ile getirildiği Gaziantep’ten karayolu ile Mardin’in Kızıltepe ilçesine sevk edildi. 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na ait askeri tank yüklü yaklaşık 20 TIR, Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Nusaybin istikametine doğru hareket etti. Kızıltepe-Nusaybin karayolunu kullanarak Irak sınırına dışarı giden askeri konvoya şehir içinde güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

Mehmet Salih Bariz