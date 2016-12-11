Üçüncü kattan atlayan kadın ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde intihar girişiminde yer alan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabahtan saat 09.00 sıralarında Kulu’ya yan Yeni Mahalle Doğanay Sokak’taki Gül Apartmanı’nın 3. katında meydana geldi. iddiaya göre, evinden ayrılarak Doğanay Cadde’ta bulunan Gül Apartmanı’ndaki tanıdığının yanında yerleşen M.D’nin (36) burada bilinemeyen bir nedenden nedeniyle bunalıma girdiği ve kendisini 3. kattan kendini beton zemine bıraktığı öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine 112 Acele Servis ekipleri ve polis sevk edildi. M.D. sağlık durumu görevlileri göre ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından genç bayan iç kanama şüphesiyle Konya’ya sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.