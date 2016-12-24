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Ucuz döner kuyruğu

Lüleburgaz Özerler Mahallesi Ersoy Pasajı’nda yeni hizmete giren dönerci, açılışa özel kampanya yaparak 200 kilo hazırladığı tavuk döneri ekmek arası 1 TL’ye sattı.

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:54

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Lüleburgaz Özerler Mahallesi Ersoy Pasajı’nda yeni hizmete giren dönerci, açılışa özel kampanya yaparak 200 kilo hazırladığı tavuk döneri ekmek arası 1 TL’ye sattı. Dönerin 1 TL olduğunu duyan vatandaşlar ise dükkanın önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar döner almak için birbiriyle yarışırken yaşlılar ve çocuklar da kuyrukta bekledi.

İşlerden hoşnut olduğunu söyleyen işletmeci Ahmet Pürtük, “Tavuk döneri 1 TL’ye satıyoruz. Et döner de satacağız. Satışlarımız patladı. Yetiştiremiyoruz” dedi.
Kuyruğa giren vatandaşlardan Ali Özkılıç, “Uygun fiyata döner yemeğe geldik. Dışarıda döner daha fiyatı yüksek” ifadelerini kaydetti. 

Kaner Akaner

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