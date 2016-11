Üçüz nineler ikiz kaldı

İkiz kalan nineler ölüm eden kardeşlerinin mezarını her gün ziyaret edip dua ediyorlar.

Ordu’nun Perşembe ilçesine alt yazlık Mahallesi’nde yaşamış, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen 85 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle çare gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybetti. Hayriye Sarı’nın vefatı, kardeşleri Hacer ve Emriye Sarı ilk önce olmak üzere bütün Orduluları yasa boğdu. Ölümünün arkasından Yazlık Mahallesi Aile Kabristanlığı’na defnedilen Hayriye Sarı, dünyaya benzer anda gözlerini açtığı iki kardeşini ise geride bıraktı.

Üçüz nineler mezarlıkta bile birlikteler

Kardeşlerinin ölümü ile az kalsın yıkılan üçüz ninelerden Hacer ve Emriye Sarı büyük acı yaşadı. Kardeşlerini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan iki kardeş evlerine 2 km uzaklıkta bulunan kardeşlerinin mezarını her gün ziyaret ediyor. Sabahları yola çıkan Hacer ve Emriye Sarı kimi süre yoldan geçen araçlarla kimi zaman da yaya olarak kabristanlığa gitgide artarak üçüzleri Hayriye Sarı’nın mezarı başında gözyaşı dökerek dua ediyor. Doğdukları günden bu yanlamasına ayrılmayan üçüz nineler mezarlıkta da bir birbirlerinden ayrılmıyor. Kabristan ziyaretinin ardındaki evlerine dönen Hacer ve Emriye Sarı, üçüzleri Hayriye Sarı’nın hayatta iken birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakarak avunmaya çalışıyor.

“Birbirimize hiç fena söz söylemedik”

Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan üçüzlerden Emriye Sarı, kardeşi ile hiç ayrılmadıklarını söyledi. 85 yıldır bir birlerine hiç kötü söz söylemediklerini ifade eden Sarı, “85 yıldır hiç ayrılmadık birbirimizden. Hiçbir vakit birbirimize ağır laf söylemedik. Biz her gittiğimiz yere birlikte gidip geldik. Her gün mezarına gidip geliyorum orada dua okuyorum. Her sabahtan birbirimize sarılırdık, yatakta birlikte, gezerken birlikteydik. Ben şimdi nasıl yapayım bunları tek başıma” diyerek matem yaktı.

Her gün mezar ziyaretine gittiklerini, yaşlı oldukları için mezarlığa gidip gelirken fazla zorluk çektiklerini aktaran üçüz ninelerden biri olan Hacer Sarı ise, “Kardeşimizle hiç ayrılmamıştık. Şimdi de hiç yalnız bırakmıyoruz. Kabristan uzaktan. Biz de yaşlıyız, zorla gidip gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Her gün ağlıyorlar”

Üçüz ninelerin bakımını ise yeğenleri Emine Sarı üstlendi. Kardeşleri öldüğü günden bu yanlamasına iki kardeşin, üçüzleri Hayriye Sarı’nın gerisinde fazla ağladığını vurgulayan Emine Sarı, “Teyzem öldüğü günden bu yandan 5 gündür her an ağlıyorlar. Basit basit sakinleştiremiyoruz. Her gün gittiler, hala da her gün gitmek istiyorlar” biçiminde konuştu.

Doğan Arzık – Ahmet Altay