Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Braga’yı davetli etti. Mücadele iki taraflı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci benzeri)

55. dakikada misafir takımın atağında sol taraftan Balano’nun arka direğe gönderdiği pasta altıpasın içinde topla buluşan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada sol kanattan Meha göre kullanılan özgür vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Ali Çamdalı’nın kafasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada sağ kanattan artan atakta Pedro Santos son çizgiye inmeden ortasını ön direğe dürüst yolladı. Vukcevic’in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

90. dakikada Meha’nın kaleye uzak mesafeden sert şutunda kaleci Matheus topu güçlükle kornere çeldi.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Aliyar Aghayev xx, Rza Mammadov xx, Zeynal Zeynalov xx

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Volkan Fındıklı xx, Barry Douglas xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx (Meha dk. 46 x), Ali Çamdalı xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx, Hadziahmetovic xx (Halil İbrahim dk. 82 x), Jagos Vukovic xx, Nejc Skubic xx

Yedekler: Kaya, Jonsson, Ali Dere, Abdülkerim, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Braga: Matheus x, Valezquez x, Rosic x, Eduardo x (Horta dk. 67 x), Ahmet Hassan xx (Stoilijkovic dk. 75 x), Balano x, Pedro Santos x, Alan x (Rul Fonte dk. 75 x), Vukcevic x, Mauro x, Golano x

Yedekler: Marafona, Bakic, Djavan, Jorge

Teknik Direktör: Jose Peseiro

Gol: Milosevic (dk. 9) (Atiker Konyaspor), Ahmed Hassan (dk. 55) (Braga)

Sarı kartlar: Meha, Ali Turan (Atiker Konyaspor), Rul Fonte (Braga)