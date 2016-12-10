UEFA Avrupa Ligi
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Gent’i davetli ediyor.
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Gent’i davetli ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (Ilk sözde)
6. dakikada büyüyen Gent atağında uzun gönderilen topa hareketlenen Perbet’in cinayet sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.
7. dakikada davetli ekip namına Milicevic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda cinayet sahası içinde Renato Neto’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
19. dakikada Konyaspor’da Volkan Fındıklı’nın cinayet sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Rinne’de kaldı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Gent atağında Milicevic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Van der Bruggen’in yükselerek kafayla vurduğu top kaleci Serkan’ın ellerinde kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Jakob Kehlet xx, Henrik Larsen xx, Heine Sorensen xx
Konyaspor: Serkan xx, Douglas xx, Selim xx, Vukovic xx, Skubic xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Meha xx, Ömer Ali xx, Kibong xx, Hora xx
Yedekler: Kaya, Bajic, Milosevic, Emre Can, Hadziahmetovic, Abdülkerim, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gent: Rinne xx, Matton xx, Renato Neto xx, Mitrovic xx, Saief xx, Van der Bruggen xx, Nielsen xx, Perbet xx, Foket xx, Gershon xx, Milicevic xx
Yedekler: Thoelen, Taravel, Coulibaly, Dejaegere, Simon, İbrahim, Esiti
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck