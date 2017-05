Ufka Yolculuk Yarışmalarında kazananlar ödüllerini aldı

Türkiye’nin ve dünyanın ayrı noktalarından 588 bin 400 kişinin başvurduğu Ufka Seyahat 5. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Türkiye geneli ve Konya il ödüllerinin takdim edildiği merasim, Selçuklu Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Ufka Gezi 5. Data ve Kültür Yarışması Türkiye geneli ödül gecesi, Kur’an-ı Kerim’i hoş okuma dünya birincisi Ali Tel’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan ve yarışma hakkında data veren İrfander Kulüp Başkanı Ali Gökmen, ”5’ncisi düzenlenen Ufka Gezi Kültür Yarışmaları Kur’an-ı Kerim meali veri yarışmasında Konya olarak 40 bin 302 kayıt yerine getirmek suretiyle ülkemiz genelinde ikinci yüksek sayıda kayıt yapma şerefine ulaşmış durumdayız. Muhakkak başarıya aşk-ı muhabbetle ve gönülden yapılan gayretlerle ulaşıldığını biliyoruz. Ülkemiz genelinde yapılan ve 508 bin 403 kişinin tescil yaptırdığı ÖSYM’den sonra ülkemizde yapılan en büyük organizasyon olan bu çalışma kesinlikle kolay ve basit olmamıştır. Bu şerefli yarış Konya genelinde 30 ilçe ve 6 beldede 120 imtihan merkezinde 852 derslikte ve 970 gönüllü gözetmen ve yine fazla sayıda gönüllünün desteği sonucu başarı ile sonuçlanmıştır” dedi.

Server Gençlik ve İzcilik Kulübü Başkanı Mücahit Okuyan ise, “Ufka yolculuk günümüzde insanlığın en büyük sorunlarından biri olan veri kirliliği içerisinde, teknolojiyle birlikte okuma alışkanlığını yitirmeye başlayan 7den 70’e bütün kardeşlerimizin sahih kaynakları okuyabilmesi, anlayabilmesi ve hayatına başvuru edebilmesi için başlattığımız bir yolculuktur. 5 yıl önce ecrini yalnızca Rabbimden umarak başlamış olduğumuz bu gezi bugün görüyoruz ama elhamdülillah çok güzel yerlere geldi. Bu çalışmaya başlarken 5-10 bin kayıta ulaşabilir miyiz diye düşünürken bugün hayallerimizin ötesinde bir yere ulaştık. Bu süreçte bir defa daha anladık ama eğer niyetler Allah rızası ise ve doğru işler yapılıyorsa Rabbim işlerimizin önünü açıyor ve çalışmalarımıza bereket veriyor. Derhal sizlere bu çalışmayı daha iyi anlatabilmek için bazı rakamlar devretmek istiyorum. Ufka yolculuk 5 yarışmamıza 81 ilde 853 ilçede 2 bin 626 okulda 235 cezaevinde 17 bin 250 gözetmenin devir aldığı sınavı organize ettik. Bunun yanı sıra 98 ülkeden online sınavımıza katılım oldu. Konya da çok hoş bir çalışmayla 40 bin 302 tescil yaptı, gayret bildiren bütün gönüllülerimize ve proje ortağımız İrfander’e de buradan fazla teşekkür ediyorum” biçiminde konuştu.

Ufka yolculuk basın sözcüsü Iftihar Ocakdan ise, final günü olduğunu belirterek, “Bugün de final günü, büyük ödül günü olacak ve her kategoride A, B, C, D, E, F, G şeklinde ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz her kategorilerin birinci, ikinci ve üçüncülerine Umre ödülleri, ardından değişik elektronik eşya ödüllerimiz var. Toplam 46 tane umre ödülümüz var. Hem bugün burada yarışmaya girip de 50-75, 75-100 puan aralarında puan almış yarışmacılar arasında da 10 kişi umre ödülümüz var. Yarışma yapılmasındaki başlıca gaye Allah’ın rızasını . Sonrasında okuyan, düşünen, okuduklarıyla hayatına istikamet veren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla bizim bu yarışmalarımız yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın A, B, C, D, E ve F kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara 36 umre seyahati, 36 arkadaş ülke yolculukları ve para ödüllerinden dilediği ibraz edildi. Ufkayolculuk.com sitesi üzerinden gerçekleştirilen G (Türkçe online) ve H (İngilizce online) kategorilerinde yarışanlar arasında birinci, ikinci ve üçüncü gelenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazandı. Sınavda 50 puan ve üstü alanlar arasından yapılacak çekilişle 10 kişiye daha Umre Seyahati veya Dosta Gezi armağan edildi.

Ödül töreninde selam konuşmalarının arkasından ödüller ibraz edildi.