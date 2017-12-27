UFO değil Rus füzesi çıktı

Dün sabah gökyüzünde beliren ve yurdun çeşitli yerlerinde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi, Rusların test ettiği balistik füze çıktı. Dün sabah gökyüzünde beliren ve yurdun çeşitli yerlerinde gözlemlenebilen esrarengiz ışık kümesi vatandaşları heyecanlandırmıştı. Dünya dışı varlıklar gezegenimizi ziyaret mi ediyor, uzayda hayat var mı sorularına gark olan vatandaşların merakını giderecek haber geldi.