UFO sandı bakın ne çıktı?

Ege Üniversitesi Bergama Iş Yüksek Okulu Mantarcılık Bölümü 1.Sınıf Öğrencisi Şükrü Arda Erol (20) saat 17.50’de çıktığı evinin çatısında parlayan bir vücut gördü. Önce gördüğü ışığı UFO zanneden üniversite öğrencisi telefonundaki internete girdiğinde ışık huzmesinin aslında içerisinde taşıdığı 6 mürettebat ve takriben 450 ton ağırlığı ile takriben 430 km dünya yörüngesinden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu anladı.

Dünyaya “en yakın” olacağı bu anlarda saatte ortalama 28 bin kilometre gibi bir çabuk dışarı giden Milletlerarası Uzay İstasyonu (UUİ) çıplak gözle Bergama’dan da izlendi.

Milletlerarası Uzay İstasyonu dünya üstünde günde 15.5 tur atıyor ve her seferinde ülkemizden de geçiş yapıyor. Fakat bu geçişler zamanlama, perspektif, yön, uzaklık, ışık kirliliği, bulutlar gibi nedenlerle görülemiyor.

Sertan Ergit