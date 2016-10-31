Uganda vatandaşına eğlence kulübünde darp iddiası

Konya’da Uganda vatandaşı olduğu öğrenilen şahıs, gittiği eğlence kulübünde kimliği süresiz kişi ya da kişilerce darp edildiğini bahis etti.

Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, 155 polis imdat hattını arayan 29 yaşındaki tanıdık olmayan uyruklu bir vatandaş, darp edildiğini söyleyerek takviye istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, bir şahsın zarar görmüş halde kaldırımda yattığını gördü. Yapılan incelemede zarar görmüş şahsın, telefonla takviye isteyen Uganda vatandaşı Mwesiga Job (29) olduğu belirlendi. Gittiği davet kulübünde tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini söyleyen Mwesiga Job için 112 acele sıhhat ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Job’un başının döndüğünü söylemesi üzerine şahsı ambulansla hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.