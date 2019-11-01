“Uğurlu” öğrenciden Türkiye derecesi
İSTANBUL (AA) – Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası’nda Türkiye birincisi oldu.
Uğur Okulları açıklamasına göre, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından 12-13 Ekim'de, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen U10&U12&U14 Epe Açık Turnuvası sona erdi.
Türkiye'nin 14 ilinden sporcuları Konya'da buluşturan turnuvada, 10-12 ve 14 yaş altı toplam 381 eskrimci madalya mücadelesi verdi. Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü 6. sınıf öğrencisi İdil Cengiz, 2019 Konya U12 Kız Epe Açık Turnuvası’nda Türkiye birincisi oldu.
Öğrenci İdil Cengiz, "Uzun yıllardır uğraştığım ve hazırlandığım yarışmada emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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