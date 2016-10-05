Ana Sayfa   >   Spor   >   Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da

Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da

05 Ekim 2016 Çarşamba, 14:10
Ukrayna Milli Futbol Takımı, Konya'da

Benzer Konular

A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 64 gözaltı
A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçı hazırlıkları

KONYA (AA) – 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yarın Türkiye ile karşılaşacak Ukrayna Milli Futbol Takımı, Konya’ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı’na gelen Ukrayna Milli Takımı kafilesi, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Ukrayna, Türkiye maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik direktör Andriy Shevchenko, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu Türkiye Ukrayna

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi