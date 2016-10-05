Ukrayna Milli Futbol Takımı Konya'da
05 Ekim 2016 Çarşamba, 14:10
KONYA (AA) – 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yarın Türkiye ile karşılaşacak Ukrayna Milli Futbol Takımı, Konya’ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı’na gelen Ukrayna Milli Takımı kafilesi, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna, Türkiye maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Teknik direktör Andriy Shevchenko, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.