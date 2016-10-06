Ukrayna, Türkiye maçında 3 puan hedefliyor

Ukrayna Ulusal Ekip Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, “Yarınki maça galibiyet için çıkacağız. Başarı elde edersek bundan memnum olurum lakin 1 puan alırsak da hayır demeyiz” dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde yarın Türkiye ile karşılaşacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Ulusal Takım Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, maçın gerilim doymuş geçeceğini açıklama ederek, Türkiye – Ukrayna maçlarının kolay bir tempoda oynanmadığını anımsattı. İki ekip arasındaki maçların her zaman seri oyun ile ön plana çıktığını kaydeden Shevchenko, “Yarın maça başarı için çıkacağız. Başarı elde edersek bundan hoşnut olurum lakin 1 puan alırsak, buna da hayır demeyiz. Zor bir gruptayız. Her karşı taraf sahaya kazanmak için çıkacak. O yüzden her alınan puan değerlidir” diye konuştu.

Fatih Terim’in Milan’dayken hocası olduğunu hatırlatan Shevchenko, “Fatih Terim’e çok büyük saygım var. Futbolculuk döneminde benim antrenörümdü. Son 15-20 yıl içerisinde dostluk ve dostluk ilişkileri içerisindeyiz. Bu dönemde birbirimizle görüştük. Kendisine danıştığım konular oldu. Fatih Terim’in dediği gibi iyi bir antrenör almak için ilerlemeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Arda Turan’ın kadroda olmamasının Ukrayna için nasıl bir ayrım oluşturur sorusuna Shevchenko, “Teknik direktörün kararına tartışacak bir durumum yok. Hürmet gösteriyorum. Bunun haricinde Türk Milli Takımın fazla yetenekli futbolcuları var. O yüzden bu konuda bakış belirtemeyeceğim” biçiminde yanıt verdi.

Konoplyanka: “Galibiyetle ayrılacağımızdan eminim

Ukrayna Milli Ekip oyuncusu Yevhen Konoplyanka ise, “Yarın ama maç için kendilerini hazır hissettiklerini belirterek, “Maçta olan bütün gücümü sarf edeceğim. Dikkatlice davranarak elimden geleni yapacağım. Yarın ki maçta kaç puan alacağımız kayda değer yok, biz kendi oyunumuzu ortaya koyarsak galibiyetle ayrılacağımızdan eminim” biçiminde konuştu.

Basın toplantısının gerisinde Ukrayna Milli Takımı, Büyükşehir Belediye Stadyumunda birincil 15 dakikası basına açık olan çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.