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Ulaş Gölü buz tuttu

08 Aralık 2016 Perşembe, 15:10
Ulaş Gölü buz tuttu

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SİVAS (AA) – Ulaş ilçesindeki aynı adlı gölün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

İlçe merkezinde yer alan Ulaş Gölü, gece saatlerinde hava sıcaklıklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.

Gölde yaşayan ördek, kaz, karabatak gibi kuşlar, yüzeyi buz tutan gölü terk etti. Yabani kuşların bölgeden göç etmesiyle Ulaş Gölü adeta ıssızlığa büründü. Havaların sıcak olduğu dönemlerde Ulaş ve Sivas’tan çok sayıda vatandaşın mesire ve piknik alanı olarak tercih ettiği göl, sessizliğe büründü.

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