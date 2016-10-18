Ulaş Gölü ve Tecer Dağı turizme kazandırılacak

SİVAS (AA) – Ulaş Gölü ve Tecer Dağı’nın, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) destekleriyle turizme kazandırılacağı bildirildi.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş Kaymakamlığı proje ekibi tarafından belediye işbirliğiyle hazırlanan ve ORAN’a sunulan “Ulaş Gölkay” projesi kapsamında Ulaş Gölü ve Tecer Dağı’nı turizme kazandırma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Proje hakkında bilgiler veren Altun, “Ulaş Gölü ve Tecer Dağı’nda sosyal aktivite alanları oluşturularak bölgenin doğal güzelliklerini turizme kazandırıp doğa ve yayla turizmini geliştirmek, bölge ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ise Ulaş Gölü ve Tecer Dağı’nın turizm açısından elverişli alanlar olduğunu dile getirerek, “Burada yapılacak çalışmalarla bu alanlar turizme kazandırılacak. Buralara yakışır aktivite alanları oluşturularak doğa sporları yapmak için cazibe merkezi haline getirilecek.” diye konuştu.

Göçgün, proje kapsamında yürüyüş yolu, trekking ve paintball alanları, Yörük çadırları ve konaklama tesisleri ve ATV ile safari turları ve su kayağı etkinlikleri için düzenleme yapılacağını kaydetti.