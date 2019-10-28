Ulaş Kaymakamı Akköz görevine başladı

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamlığına atanan Muhammed Burak Akgöz, görevine başladı.

Karabük Eskipazar Kaymakamı iken Ulaş ilçesine atanan Akgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ta görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ulaş'ın küçük, şirin ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu aktaran Akgöz, "Sivas'a yakınlığı da bir avantaj olan ilçemizin gelişmesi için belediye başkanı ve kurum amirleriyle önemli projeler yapacağız. Yatırıma alınan projeleri el birliğiyle tamamlayarak ilçenin daha fazla gelişmesi için çalışacağız." dedi.

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Akgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin, büyük zaferle noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değerdir." ifadelerini kullandı.