Ulaş Kaymakamı Akköz, ilçe hastanesini denetledi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçe hastanesinde denetimlerde bulundu.
İlçe hastanesinde denetim yapan Akköz, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet noktasında hiçbir sorun yaşamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.
Akköz, şunları kaydetti:
"Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışından yola çıkarak gerekli duyarlılığın gösterilmesi noktasında zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarını özellikle sabah saatlerinde denetimlerimiz olacak. Devletimiz bize tevdi edilmiş saatler içinde görev yerinde olmamızı emrediyorsa, bunun başka türlü izahı yok. Tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının bu anlamda duyarlı davranmasını ve görevini layıkıyla yerine getirmesini bekliyorum."
Kurallara uyan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akköz, vatandaşların sağlığının her şeyin önünde olduğunu vurguladı.
-
Eskişehir'de lösemi hastaları için kan bağışı
-
Köy ortaokulu öğretmenleri İspanya yolcusu
-
Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti
-
Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı
-
Golbolda hedef Tokyo Paralimpik Oyunları madalyası
-
Beyşehir'de 2019'da yapı ruhsatı verilen bina sayısında azalma
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.