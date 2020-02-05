Ulaş Kaymakamı Akköz'den karayolları personeline ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Karayolları Kovalı Bakımevi personelini ziyaret etti.



Akköz, karla mücadele çalışmalarını yürüten Karayolları Kovalı Bakımevi personeliyle biraraya gelerek sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akköz, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İlçe Özel İdaresi ve Karayolları personelimiz özverili şekilde çalışarak köylerimizin ilçe ve ilimizle bağlantılarını sürekli açık tuttular. Bu nedenle biz de ekibimize destek vermek, moral ve motivasyonlarının daha da iyi olması için ziyaret gerçekleştirdik. Bu husustaki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim."

Karayolları personeli de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.