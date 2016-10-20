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Ulaş Kaymakamı Altun, muhtarlarla buluştu

20 Ekim 2016 Perşembe, 13:52
Ulaş Kaymakamı Altun, muhtarlarla buluştu

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SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları kabul eden Kaymakam Altun, ilçede 4 mahalle ve 38 köy muhtarının görev yaptığını belirtti.

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Altun, vatandaşlarla idareciler arasında köprü vazifesi gören muhtarların demokrasinin bel kemiği olduğunu vurguladı.

Altun, daha sonra köylerdeki çalışmalar konusunda bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

19 ekim muhtarlar günü Sivas Ulaş Kaymakamı Orhan Altun

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