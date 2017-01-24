Ulaş Kaymakamı Altun'a veda yemeği

SİVAS (AA) – Rize’nin İyidere ilçesine tayini çıkan Ulaş Kaymakamı Orhan Altun’a kamu çalışanları tarafından veda yemeği verildi.

Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Altun, Ulaş’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Altun, ilçede güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, “İlçede değişik projeler hazırlayarak daha yaşanılır daha modern bir ilçe olması için büyük uğraşlar verdik. 15 Temmuz’da sıkıntılı günler yaşadık ama bu sıkıntılı durumda kardeşliği, birlikte olmayı öğrendik, birbirimizi daha iyi tanıdık. Gitmeden 2017 yılı programını yaptıklarını bu yıl içerisinde köylerimizde ve ilçemizde çalışmaları hazırladık.” diye konuştu.

Belediye Başkanı İsrafil Göçgün de Altun ile birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalıştıklarını dile getirerek, Altun’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Göçgün, Altun’a ilçenin anahtarını ve Ulaş ilçesinin olduğu pano hediye etti.

Veda yemeğine kamu kurum çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.