Ulaş Kaymakamı Dalak'tan selden zarar gören köye ziyaret

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, selden zarar gören Güneşli köyünü ziyaret etti.

Güneşli köyünde 3 gün önce meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğunu ve 7 evin zarar gördüğünü anımsatan Dalak, köylülere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Dalak, köy muhtarı Musa Kazım Kesiriklioğlu ile yerleşim alanlarını ve hayvan barınaklarını gezdi.

Yaşanan olayda tek tesellinin can kaybının olmaması olduğunu söyleyen Dalak, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için çalışmalar başlatıldı. İlgili kurumlarımız, AFAD ve jandarma ekiplerimiz çalışmalar yapmakta. İnşallah bu çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz." dedi.