Ulaş Kaymakamı Yılmaz, muhtarlarla buluştu

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla buluşan Kaymakam Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi.

Toplantıda, köy ve mahallelerde yapılacak çalışmalarda yol haritası belirlendi. Muhtarlar, asayiş ve güvenlik yönünden bilgilendirildi.

Yılmaz, köy ve mahallelerde tespit edilen eksikliklerden çözümü mümkün olanların yerinde, mümkün olmayanların ise ilgili kurumlara iletilerek çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amir Vekili Abdulkadir Akkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan ve çok sayıda muhtar katıldı.