Ulaş Kaymakamı Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz ve eşi Kübra Yılmaz ile Sivaslı şehitler Hacı Avcı, Muhammet Onur Demir ve Musa Topaloğlu’nun ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Şehit aileleriyle sohbet edip istek ve sıkıntıları olup olmadığını öğrenen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarına aynı duygularla ortak olup her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim.”