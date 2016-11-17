Ulaş kaymakamlığı öğrenciler için halı saha yaptırıyor

SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde, Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu bahçesine hala saha yapımına başlandı.

Çocuklara söz verilen halı sahanın yapımına başlandığını belirten Altun, “Ziyaretlerimiz sırasında öğrencilerimize bir isteklerinin olup olmadığını sordum. Onlar da benden okullarının bahçesine halı saha istediler. Biz de çocuklarımızın bu isteklerini yerine getirerek okul bahçesine halı saha yapmaya başladık.” dedi.

Öğrenciler ise okul bahçesine halı saha yapan Kaymakam Altun’a teşekkür etti.