Ulaş Milli Eğitim Müdürü Aslan'dan kursiyerlere ziyaret

SİVAS (AA) – Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, kadınlara yönelik açılan trikotaj kursunu ziyaret etti.

Aslan, Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğiyle Yenikarahisar Mahallesi’ndeki Mehmet Ali Demet İlkokulu/Ortaokulu Lojmanlarında açılan kursta incelemelerde bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden Aslan, kurs öğreticisi Berrin Şahin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 kursiyerin haftada 5 gün kursa katıldığını söyledi.

Kursiyerlere verilen eğitimlerle yün örgü, battaniye ve yatak örtüsü dikimi öğretildiğini talep olması halinde farklı kursların da açılabileceğini ifade eden Aslan, 28 Nisan’da sona erecek kurs sonrası kadınların, öğrendiklerini evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.