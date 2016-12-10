Ulaş Müftülüğü çalışanlarının hasta ziyareti

SİVAS (AA) – Ulaş Müftülüğünde çalışan din görevlileri, evlerinde hasta yatan ilçe sakinlerini ziyaret ederek Kur’anı Kerim hediye etti.

İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaları ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini söyledi.

Ziyaretlerin hem hastalar hem de hasta yakınları için moral olduğunu belirten Tanrıverdi, hasta ziyaretlerini sık sık yapmaya özen göstereceklerini aktardı.

Hasta yakınları ise yapılan ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek İlçe Müftülüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Ziyaretlerde hastalara özel kap içerisinde Kur’an-ı Kerim hediye edildi.