Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

SİVAS (AA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Sivas'a yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ediliyor ve derelerdeki taşkın riski azaltılıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Sivas Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Örenlice Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 13 bin 490 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. İş kapsamında baraj ulaşım ve malzeme taşıma yolları, Derivasyon-Dipsavak Kondüvi imalatı, Dolusavak imalatı, baraj gövde kazısı, batardo dolgusu, enjeksiyon imalatları tamamlanmış olup gövde dolgu imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 38,3 metre ve su depolama kapasitesi 5,11 milyon metreküp olan Sivas Ulaş Örenlice Barajı'nın tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile dekar başına 745 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 908 bin 804 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."