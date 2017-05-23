Ulaş ve Gürün'de “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı

SİVAS (AA) – Ulaş ve Gürün ilçelerinde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı.

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen fuarın açılışını, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan yaptı.

Fuarda, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yöresel şiveler ve oyunları içerisinde barındıran 20 farklı proje tanıtıldı.

Okul müdürü Seyit Oğuskan, yaptığı açıklamada, okul olarak fuarı bu yıl ilk kez düzenlediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğuşkan, “Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilir.” dedi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Fehmi Doğan, kurum amirleri, öğretmen ve veliler katıldı.

– Gürün

Gürün ilçesinde ise Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılış kurdelesini kesen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, emeği geçenlere teşekkür ederek, “TÜBİTAK bilim fuarlarının en güzel yanı, öğrencilerimizin okumasına, araştırmasına ve sorgulamasına yardımcı olmasıdır. Geleceğimizin bilim adamları sizler arasından çıkacaktır. TÜBİTAK bilim fuarlarını gerçekleştiren okullarımızı kutluyorum.” dedi.

Okul müdürü Burhanettin Toprak ise fuarda 23 projenin sergilendiğini ifade ederek, projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.