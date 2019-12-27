Ulaş ve Şarkışla'da yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde düzenlenen toplantıda 2019 yılı değerlendirildi.
Ulaş'ta Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda köylerde yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantıda, Ulaş Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, destekleme ve hayvan sağlığı konularında bilgi verdi, güvenlik güçleri ise köylerdeki asayiş konusunda muhtarlardan duyarlı olmalarını istedi.
Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde yeni yılda görev alacak muhtarların seçimi de yapıldı.
Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Duran Güneş ve Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, SYDV üyeliğine seçildi.
Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
– Şarkışla'daki toplantı
Şarkışla'da Kaymakam Mehmet Erdem başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda eğitim, sağlık, güvenlik ve kış tedbirleri konuları ele alındı.
Erdem, 2020 yılının hayırlar getirmesini dileyerek, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
İlçede eğitim ve sağlık konusunda büyük projeler yapıldığını belirten Erdem, emeği geçenlere teşekkür etti.
Toplantıya Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Ercan Arslan, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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