Ulaşlı öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

SİVAS (AA) – Ulaş İlkokulunda, Yerli Malı Haftası etkinlikle kutlandı.

Ulaş İlkokulu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Fehmi Doğan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl “Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Türk Lirası Kullanmalı” ve “Kendi Paranı Kullan, Kendi Kaliteni Arttır” sloganıyla hazırlanan kutlama programında, öğrencilere yerli malı kullanımının önemi anlatıldı ve öğrencilere çeşitli yiyecek ikramında bulunuldu.

Bu arada, hafta dolayısıyla ilçedeki tüm okullara “Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Türk Lirası Kullanmalı”, “Kendi Paranı Kullan, Kendi Kaliteni Arttır” yazılı afişler asıldı.