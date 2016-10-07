Ulaş'ta 60 farklı kurs açılacak

SİVAS (AA) – Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 60 farklı kurs açacak.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Hayrettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ulaş merkez ve köylerde yaşayan öğrencilere ve vatandaşlara yönelik 60 farklı kurs açmayı hedeflediklerini belirtti.

Kursların okullar aracılığıyla vatandaşlara duyurulacağını aktaran Doğan, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü olarak mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşlara kurslara katılmalarını tavsiye edeceklerini söyledi.

Doğan, kurslara katılacakların okullar ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki başvuru formlarını doldurmaları gerektiğini ifade etti.