Ulaş'ta aşure hayrı yapıldı

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi’nde muharrem ayı dolayısıyla Ulaş Kaymakamı Orhan Altun’un da katılımıyla aşure etkinliği yapıldı.

Altun, etkinlikte yaptığı konuşmada, aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, sevginin ve birliğin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu dile getirerek, “Birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp tatmanın, o muhabbeti yaşamanın önemi büyüktür.” dedi.

Rıza Ünal Kültür ve Cemevi Başkanı Kenan Köse ise birlik ve kardeşliğin önemine işaret ederek, din, mezhep ayrımı olmaksızın insanların bir bütün olması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte, cemevinde pişirilen aşure, konuklara ikram edildi.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Abdulkadir Akkaya da katıldı.