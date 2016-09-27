Ulaş'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu’nda eğitim gören, parasız yatılı ve bursluluk sınavı kazanan 4 öğrenci ödüllendirildi.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na giren Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Recep Erkut Ünver, Perihan Yıldız ve Muhammet Talha Ünaldım ile 6. sınıf öğrencisi Haticetül Kübra Dalcı, sınavı kazanarak burslu okumaya hak kazandı.

Okulun müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı olan öğrencilerin ortaöğretim eğitimlerinin sonuna kadar burslu okumaya hak kazandıklarını belirterek, öğrencilere üçer aylık dönemler halinde devlet tarafından yaklaşık 530 lira burs verileceğini söyledi.

İlk defa dört öğrencilerinin aynı anda bu sınavda başarılı olduğunu aktaran Uzun, öğrencileri kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini ifade etti.