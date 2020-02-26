Ulaş'ta birlik beraberlik toplantısı düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirildi.
İlçede bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve ilçe halkı katıldı.
Kaymakam Akköz, burada yaptığı konuşmada, "Bu etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımız güzel bir etkinlik düşünmüş, istişarede hayır vardır, eğer devlette hizmet eden olarak bulunuyorsak hizmet götürdüğün kişilerle de hasbihal edeceksin." dedi.
Devletin kapısının her zaman açık olması gerektiğini dile getiren Akköz, "O yüzden bu gecenin anlam ve önemi büyüktür. Bu düşünceyle başkanıma sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Belediye Başkanı Turan İlbey de görev süresince yaptığı çalışmalar ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdi.
Yaklaşık bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü anlatan İlbey, şunları kaydetti:
"Sizlerle bir araya gelerek 11 ayda yaptıklarımız ve yapamadıklarımız konusunda bir istişare toplantısı yapmak istedik. Bu zamana kadar hizmetlerimizde ayrımcılık yapmadık, tüm hemşehrilerimize hizmet etmek için bu görevi üstlendim. Devlette bir devamlılık esastır, devletimizin destekleriyle hem eski borçları ödüyoruz hem de Ulaş'ımıza hizmet ediyoruz."
-
Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu
-
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
-
Tarihi fırında güveç lezzeti
-
Tüketiciyi Destekleme Derneğinden senetli alışverişlerdeki gecikme faizine dair uyarı
-
Anadolu Üniversitesinde “Vergilemede Güncel Gelişmeler Paneli”
-
Ulaş'ta birlik beraberlik toplantısı düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.