Ulaş'ta damızlık koç dağıtıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma” projesi kapsamında 57 damızlık koç, 30 yetiştiriciye kura ile teslim edildi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenen damızlık koç dağıtımı töreninde konuşan Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen damızlık 57 koçun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerden daha kaliteli koyun yetiştirmelerini isteyen Kaymakam Altun, “En kısa zamanda da işletmeye büyükbaş hayvanların gelmesiyle bölgede damızlık büyükbaş hayvan kalitesi de artacak.” dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise, Sivas’ın çok önemli tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bu potansiyelden azami faydalanma sağlayabilmek için gerek desteklemeler gerekse teknoloji kullanımını teşvik edici faaliyetlerle yetiştiricilere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldız, “Ulaş Tarım İşletmesinden temin edilen 57 baş damızlık koçluk 30 yetiştiriciye dağıtılacak. Yetiştiricilerimiz bu koçları 2 yıl takip edilecek ve 2 yıl sonunda bu koçlar yetiştiricilerimize hibe edilecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere koç dağıtıldı.

Törene, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Metin Yurtdakal, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, birlik ve oda başkanları katıldı.