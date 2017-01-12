Ulaş'ta el sanatları kursu açıldı

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Halk Eği̇ti̇mi̇ Merkezi̇ Müdürlüğünce kadınlara yöneli̇k el sanatları kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istekleri doğrultusunda halk eğitim merkezinde kadınlara yönelik el sanatları kursu açtıklarını söyledi.

Kadınlara aile bütçesine katkıda bulunmaya yönelik becerilerin kazandırıldığı kursa halen 14 kişinin devam ettiğini belirten Doğan, 14 Mart’a kadar devam edecek kurs sonunda yapılacak sınavla başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Müdürlük bünyesinde görevli el sanatları nakış öğretmeni Neslihan Umutlu Karakaş da kurs süresince kursiyerlere kanaviçe, masa örtüsü, salon takımı, portre ve kolye yapımı eğitimi verileceğini bildirdi.