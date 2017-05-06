Ulaş'ta el sanatları sergisi açıldı

SİVAS (AA) – Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenikarahisar Mahallesinde el sanatları sergisi açıldı.

İŞKUR desteğiyle düzenlenen el sanatları kursuna katılan 24 kursiyerin çalışmalarının yer aldığı Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulundaki serginin açılış kurdelesini, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan birlikte kesti.

Protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezerek el emeği ürünleri inceledi. Çalışmalar hakkında eğitmen Berrin Şahin’den bilgi alan protokol üyeleri, büyük emekler vererek ortaya birbirinden güzel tasarımlar çıkartan kursiyerleri tebrik etti.



Kaymakam Yılmaz, bu tür kursları önemsediğini belirterek, “Açılan bu kurslarda eğitim gören kursiyerlerimiz hem zamanlarını faydalı ve yararlı biçimde geçiriyor hem de almış oldukları eğitimle bir el becerisine sahip oluyor.” dedi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından 24 kursiyere katılım sertifikaları verildi.