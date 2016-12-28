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28 Aralık 2016 Çarşamba

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Ulaş'ta fen olimpiyatları bilgi yarışması düzenlenecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:25

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SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, fen olimpiyatları bilgi yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya İlçe merkez ve köylerinde eğitim gören 5,6,7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılacak.

Kaymakam Orhan Altun, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacak öğrencilerin okul müdürleri tarafından belirlendiğini söyledi.

Öğrencilere, 60 sorudan oluşan kitapçıkların dağıtılacağını aktaran Altun, “Yarışma 31 Mart’ta yapılacak. Amacımız öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyindeki bilgi ve beceri durumlarını tespit etmek, gelişimlerini takip etmek ve eksiklerini gidermek, onlara yol göstermek.” diye konuştu.

Altun, yarışmayla öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanıyacaklarını ve onların akademik gelişimlerini yakından izleyebilmelerine yardımcı olacağını dile getirerek, yarışmaya girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet verileceği bildirildi.

Fen olimpiyatları bilgi yarışması Ulaş

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