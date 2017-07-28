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Ulaş'ta filografi kursu açıldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:06

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SİVAS (AA) – Ulaş’ta, “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında öğrencilere yönelik filografi kursu açıldı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker, okullarının ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle filografı kursu açtıklarını söyledi.

Filografi çalışmalarının öğrencilerin dikkatini çekeceğini düşündüklerini belirten Baker, şöyle konuştu:

“Kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Velilerimizden de olumlu tepkiler aldık. Filografi, öğrencilerimizin çalışmalarını geliştirip kendilerine maddi gelir sağlayabilecekleri bir sanat. Yapacağımız çalışmaları kurs sonunda sergilemeyi düşünüyoruz.”

Okulun Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Şükrüye Kılınç ise, “Kursumuzda çocukların el becerilerini geliştiren, eğlenceli ve sonucunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığı çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar.” diye konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden Döndügül Güneş de, “Yaz tatili kurslar sayesinde oldukça verimli
geçiyor. Arkadaş ediniyoruz ve güzel çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Ulaş

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