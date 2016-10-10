Ulaş'ta “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” Projesi 500 bin lira hibe aldı

SİVAS (AA) – Ulaş’ta hazırlanan “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” Projesi’nin onaylandığı ve 500 bin lira hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Ulaş Halk Eğitim Merkezi sorumluluğunda yürütülen projenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Bu projeyle mesleki vasfı olmadığı için iş bulamayan 25-64 yaş aralığındaki kadınların, hayat boyu öğrenme kültürünün benimsetilmesi yoluyla iş gücüne katılımlarını artırarak, kendilerinin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal statülerinin iyileşmesinin hedeflendiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

“Projeyle 25-64 yaşlarındaki kadınlara yönelik el sanatları ve girişimcilik konusunda eğitim verilecek. İstihdam edilebilirlikleri artırılacak, hayat boyu öğrenme konusunda toplumsal farkındalık oluşturulacak ve ‘her yerde öğrenme’ kültürünün geliştirilebilmesi için öğrenme festivalleri gerçekleştirilecektir.”

Proje kapsamında çeşitli kurslar düzenleneceğini ve kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini anlatan Altun, 36 kursiyerin, 12 yaşam koçunun ve 6 kişilik proje ekibinin Mardin ve Nevşehir’e gezi düzenleyeceklerini de aktardı. Altun, projeyi hazırlayanlara teşekkür etti.