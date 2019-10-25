Ulaş'ta “Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam” Projesi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" adlı proje kapsamında, ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti verilmeye başlandı.
Kaymakam Vekili Halil Dalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından ilçe genelinde alan ve saha çalışması yaptıklarını belirtti.
Bu çalışma sonucunda sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan, yardıma ve bakıma muhtaç, huzurevine gitmek istemeyen yaşlı ve engellileri belirlediklerini aktaran Dalak, 22 aileden 35 kişiye yaşadıkları sosyal çevreden ayrılmadan evde bakım hizmeti verileceğini dile getirdi.
Dalak, şunları kaydetti:
"Bu projeyle sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren ancak huzurevi hizmeti istemeyen, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti verilirken, aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan 2 vatandaşa istihdam alanı sağladık. Ayrıca Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerini de bu projeye ekleyerek yaşlılara saygı, yaşlılara yardım ve onların yaşlılıkla ilgili sorunlarını anlamalarını sağlayacağız."
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